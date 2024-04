"Ich liebe dich mehr als je zuvor" Zum zehnten Jahrestag: Isabell Horn macht süße Liebeserklärung

15.04.2024

Die frühere "GZSZ"-Schauspielerin Isabell Horn blickt auf die guten und weniger guten Zeiten ihrer Beziehung zurück. Sie habe durchaus manchmal alles hinschmeißen wollen, gibt sie zu. Doch zum zehnten Jahrestag macht sie ihrem Partner und dem Vater ihrer zwei Kinder eine dicke Liebeserklärung.

Seit zehn Jahren ist Schauspielerin Isabell Horn (40) mit dem Finanzfachwirt Jens Ackermann (39) zusammen. Zum Jahrestag veröffentlichte sie ein süßes Video, dass die beiden vertraut, lachend und weinend zusammen zeigt. Dazu machte sie dem Vater ihrer zwei Kinder eine dicke Liebeserklärung.

"Ein ganzes Jahrzehnt mit Höhen und Tiefen"

Auf ihrer Instagramseite schrieb sie zu dem Reel: "10 Jahre – verrückt, wild und voller Liebe!" Dabei verschweigt sie nicht, dass es nicht immer nur positive Momente gegeben hat: "Ein ganzes Jahrzehnt mit Höhen und Tiefen." Es habe Momente gegeben, in denen sie alles "hinschmeißen" wollte, aber sie hätten "durchgehalten". Vor allem im vergangenen Jahr veränderte sich der Alltag des Paares komplett: Sie wanderten nach Schweden aus und erfüllten sich damit den Traum, in der Natur zu leben. Sie wohnen nun mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in einem idyllisch gelegenen roten Schwedenhaus am See. Für die Arbeit pendeln beide aber noch regelmäßig nach Deutschland. Isabell Horn zeigt das Familienleben auf ihrem Instagramprofil und auf YouTube.

"Und nun, hier in Schweden, stehen wir gemeinsam mit unseren zwei wundervollen Kindern an einem neuen Anfang", fügte sie in ihrem Jahrestag-Posting hinzu. "Durch all die Jahre habe ich gelernt, dass Liebe nicht perfekt sein muss, sondern echt. Und unsere Liebe ist echt, tief und unerschütterlich." Dann dankte sie ihrem Jens, dass er "mein Partner in Crime" ist. Ihre Liebeserklärung schloss die 40-Jährige mit den Worten: "Auf die nächsten 10 Jahre voller Liebe, Lachen und verrückter Abenteuer! Ich liebe dich mehr als je zuvor."

Sie bereuen die Vasektomie

Dabei enthüllte das Paar erst Ende März im Interview mit "Bunte", dass es gerade keine leichte Zeit durchmacht. Sie könnten sich ein drittes Kind vorstellen – jedoch hatte Jens Ackermann nach der Geburt des zweiten Kindes eine Vasektomie durchführen lassen. "Ich habe das Gefühl, unsere Familie ist noch nicht komplett", gestand Horn. "Mir kommen auch gleich die Tränen, wenn ich das ausspreche. Ich befürchte, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir hätten mit der Vasektomie noch warten sollen."

Das Paar hat Tochter Ella (7) und Sohn Fritz (4). Bekannt wurde Isabell Horn durch ihre Rolle der Pia Koch in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (2009-2014 sowie 2015). Auch in der RTL-Serie "Alles was zählt" (2015-2016) war sie zu sehen. Von 2020 bis Anfang 2024 war sie dann Teil der ZDF-Serie "Bettys Diagnose".