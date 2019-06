Pamela Reif verrät ihr Fitness-Geheimnis

Freitag, 14. Juni 2019 20:05 Uhr

Pamela Reif geht nicht stundenlang ins Fitnessstudio. Die 22-Jährige hat sich im Laufe der Jahre einen Namen in der Fitnessbranche gemacht. Mittlerweile sehen sich 4,2 Millionen User ihre Tipps rund um die Themen Sport und gesunde Ernährung auf Instagram an. Nun hat ihnen Fans auch verraten, wie viel Arbeit wirklich hinter ihrer Figur steckt.

„Ich mache vier bis fünf Mal die Woche Sport, jeweils so eine Stunde oder auch nur 45 Minuten. Man muss definitiv nicht jeden Tag zehn Stunden im Fitness sein, um Sport trotzdem gut durchziehen zu können“, verriet Pamela Reif nun bei dem Release ihres Kochbuches ‚You deserve this‘ gegenüber ‚Promiflash’.

Zusammen traineren

Für Anfänger, bei denen es mit der Motivation noch nicht so gut klappt, gab sie bereits in der Vergangenheit in einem Interview mit der Zeitschrift ‚Joy‘ einen Tipp: „Am Anfang habe ich zusammen mit einer Freundin trainiert. Diesen Tipp würde ich auch Einsteigern geben. Zusammen macht es einfach viel mehr Spaß!“

Während dieses Interviews erklärte sie auch, dass sie für Notfälle immer etwas dunkle Schokolade dabei habe, da sie auf die süße Versuchung nicht verzichten könne. Allgemein folge sie aber einem ganz einfachen Motto: „Ich achte auf meine Ernährung, folge aber keiner bestimmten Diät, weil ich das Gefühl habe, dass es gesünder ist, eine Mischung aus allen Nährstoffen zu essen.”