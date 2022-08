Coming soon Alles über „Jeepers Creepers: Reborn“ – Der Kult-Horror kehrt zurück

Paul Verhoben | 13.08.2022, 20:39 Uhr

Jeepers Creepers: Reborn

Die Ankündigung der Wiederbelebung des kultigen Horror-Franchise "Jeepers Creepers" sorgte für einen Paukenschlag unter den Fans des Genres.

„Jeepers Creeper“ ist Kult. Kein Wunder, schließlich war „Jeepers Creepers – Es ist angerichtet“ 2001 der Überraschungshit an den Kinokassen. Das Produktionsbudget betrug damals lächerliche 10 Millionen Dollar. Weltweit spielte der erste Film der Reihe knapp 60 Millionen Dollar ein.

Niemand Geringeres als „Iron Sky“ und „Iron Sky 2“-Regisseur Timo Vuorensola wird nun die Kult-Reihe nun mit „Jeepers Creepers: Reborn“ erneut zum Leben erwecken.

Darum geht’s in „Jeepers Creepers: Reborn“

Das legendäre Horror Hound Festival lockt hunderte Geeks und Horror-Fans aus der ganzen Welt nach Louisiana – darunter auch Chase und seine Freundin Laine. Doch je näher das freudig erwartete Event rückt, umso häufiger wird Laine von beunruhigenden Visionen heimgesucht, die mit der düsteren Vergangenheit der Stadt in Zusammenhang zu stehen scheinen.

Die Legende des Creepers überdauert die Zeit und sorgt bei vielen Einheimischen immer noch für Angst und Schrecken. Als die erste Nacht des Festivals anbricht und sich das blutgetränkte Programm dem Höhepunkt nähert, ahnt Laine, dass etwas Mächtiges und Übernatürliches heraufbeschworen wurde – und sie scheint auf mysteriöse Art damit verbunden zu sein.

2001 fing die Geschichte mit Creeper an

„Jeepers Creepers – Es ist angerichtet“ (Originaltitel: Jeepers Creepers) ist ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2001. Die Branchenzeitschrift „Cinema“ feierte denn Film seinerzeit: „Wer eine plausible Story braucht, um sich fürchten zu können, und Special Effects für Stimmungstöter hält, sollte das Kino vorzeitig verlassen. Denn der mörderische ‚Creeper‘ ist kein Mensch! Und von dem Moment an, in dem das offenbar wird, verwandelt sich der Thriller in ein überlebensgroßes Horrormärchen.“

Und „Filmstarts.de“ meint 21 Jahre später: „Das Höllenwesen, das alle 23 Jahre für 23 Tage auf Menschenjagd geht, überzeugte nicht nur durch ein wirklich grandioses Design (vor allem die Maskenarbeit ist phänomenal), sondern konnte als zähnefletschender Dämon auch für einige echte Spannungsmomente sorgen.“

2003 kam die Fortsetzung „Jeepers Creepers 2“ in die Kinos. Ende 2017 ging Creeper wieder auf Menschenjagd, da kam „Jeepers Creepers 3“ in die Kinos – in Deutschland allerdings gleich als Direct-to-Video.

Hier geht’s zum Trailer:

Jarreau Benjamin ist der neue Creeper

Fans des Franchise wissen es schon länger: Creeper wird nicht mehr wie in den Vorgängern von dem US-amerikanischer Schauspieler Jonathan Breck (57) gespielt, sondern in „Jeepers Creepers: Reborn“ erstmals von dem hierzulande unbekannten Jarreau Benjamin.

Der 1981 geborene Benjamin ist ein englischer Schauspieler mit karibischer, irischer und französischer Abstammung. Vielleicht am besten bekannt aus der britischen Serie „Coronation Street“ (2018). Dem Theaterschauspieler wird eine großen körperlichen Präsenz zugeschrieben.

„Jeepers Creepers: Reborn“: Fortsetzung oder Neuanfang?

Ist „Jeepers Creepers: Reborn“ mit neuem Mörder und neuem Regisseur der Beginn eines Neustarts? Gut möglich. Denn bislang ist unklar ob der mit Spannung erwartete Film ein Sequel ist oder doch gar ein Reboot der Reihe. „Moviepilot“ schreibt, dass Teil 4 der Auftakt zu einer neuen Trilogie sei. Es bleibt also spannend!

Vormerken: Geplanter Kinostart von“Jeepers Creepers: Reborn“ ist am 15. September.