Preview: Hugh Jackman in "Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie"

29.06.2021 21:12 Uhr

Mit „Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie“ legt Autorin, Regisseurin und Produzentin Lisa Joy einen packenden Action-Thriller vor. Die Hauptrollen übernehmen Hugh Jackman, Rebecca Ferguson und Thandiwe Newton.

Nick Bannister (Hugh Jackman) lebt an der durch den steigenden Meeresspiegel überfluteten Küste von Miami. Das Spezialgebiet des Privatdetektivs ist der menschliche Verstand: Seinen Auftraggebern hilft er dabei, in die dunkelsten Winkel ihres eigenen Geistes vorzudringen und dort Zugang zu verschütteten Erinnerungen zu finden. Bannisters Leben verändert sich radikal, als mit Mae (Rebecca Ferguson) eine neue Klientin auftaucht.

Aus einem einfachen Auftrag entwickelt sich eine gefährliche Besessenheit. Während er versucht, die Wahrheit über Maes Verschwinden herauszufinden, deckt Bannister eine brutale Verschwörung auf. Am Ende muss er sich die Frage stellen: Wie weit kann man gehen, um die Menschen, die man liebt, zu halten?

Starbesetzung in „Reminiscence“

Neben den Oscar-Kandidaten Jackman („Les Misérables“, „Greatest Showman“), Ferguson (demnächst in „Dune“, „Mission: Impossible“-Filmreihe) und Newton („Solo: A Star Wars Story“) sind Cliff Curtis („Meg“, „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“), Oscar-Kandidatin Marina de Tavira („Roma“), Daniel Wu (TV-Serie „Into the Badlands“, „Warcraft: The Beginning“), Mojean Aria (TV-Serien „See: Reich der Blinden“ und „Dead Lucky“), Brett Cullen („Joker“), Natalie Martinez (TV-Serien „The Stand: Das letzte Gefecht“ und „The Fugitive“), Angela Sarafyan („Westworld“) und Nico Parker („Dumbo“) im Film zu sehen.

Lisa Joy („Westworld“) gibt mit „Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie“ ihr Spielfilm-Regiedebüt, das sie nach ihrem eigenen Original-Drehbuch inszenierte.

Ein Kinostart ist noch nicht bekannt.