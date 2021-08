Cathy Hummels schenkt Sohn eine Kaka-Torte

Cathy Hummels schenkt Sohn eine Kaka-Torte

28.08.2021 20:00 Uhr

Cathy Hummels ließ für ihren Sohn eine echt beschissene Torte anfertigen - im wahrsten Sinne des Wortes.

Cathy Hummels (33) wird einem echt immer sympathischer. Die Ex-Partnerin von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (32) brachte ihre Follower auf Instagram jetzt herzlich zum Lachen.

Sie schenkte ihrem Sohn Ludwig (3) eine ganz besonders eklig aussehende Torte.

Kaka-Torte für Ludwig

Die besagte Torte sah nämlich aus wie ein riesiger Haufen Sch****. Wieso schenkt die Influencerin ihrem kleinen Sohn eine solche Leckerei? Weil er es lustig findet. Zum Foto schrieb Cathy Hummels: „Heute feiert mein Ludwig seinen Abschied aus der Kita. Er hat sich einen Kaka-Kuchen gewünscht. Bei ihm ist alles kaka. Seine Augen waren das Schönste was ich seit Langem gesehen haben. Sein Wunsch ist nämlich in Erfüllung gegangen. Einen Kaka-Kuchen und Kaka-Cakepops. Kinder kann man so leicht glücklich machen. Und don’t worry: Der Kuchen schmeckt anders als echte Kaka. Cookies and Cream it is.“

Glücklich als Single

Insgesamt wirkt Cathy Hummels seit ihrer Trennung von Mats extrem locker, entspannt und vor allem glücklich. Die vergangenen Tage verbrachte die Promi-Dame im Urlaub in Kroatien. Von dort aus versorgte sie ihre Follower mit jeder Menge freizügiger Fotos. Für einen Post ließ sie sogar komplett das Oberteil fallen.

Verliebt in ihren Ludwig

Neben sexy Urlaubsschnappschüssen schrieb die 33-Jährige ebenso einen sehr emotionalen Post an ihren geliebten Sohn Ludwig. In ihrer Liebeserklärung hieß es:

„Das Wertvollste, was ich besitze. Er hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Auch in Bezug auf mich. Er himmelt mich an, genauso wie ich ihn anhimmele.“

Schweigen zur Trennung

Warme Worte für Ludwig und kaltes Schweigen für Mats. Auch wenn die Gerüchte über eine Scheidung seit Langem durch die Medien gehen und Mats Hummels sogar schon mit einer anderen Frau gesichtet wurde, muss man ganz klar sagen, dass die Trennung von dem Ehepaar noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Wir sind gespannt, wann und wo die beiden endlich Klartext über ihren Beziehungsstatus reden werden.