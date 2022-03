Peter Althof vom Dschungelcamp: Bei seiner schönen Tochter wird er plötzlich sehr emotional

Tatum Sara Koch | 22.03.2022, 14:44 Uhr

Peter Althof während einem Event

In der 15. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" sorgte vor allem Peter Althof für eine der größten Überraschungen der Show. Denn der Bodyguard zeigte den Zuschauern gleich zwei Seiten von sich.

Normalerweise kennt man Peter Althof (66) stets mit einem lockeren Spruch auf den Lippen. Doch seine ernste und anfangs düsterte Art legte sich recht schnell. Wenn es um seine geliebten Kinder ging, wurde der sonst so unantastbare Profi-Sportler plötzlich sehr emotional und sensibel. Vor allem sein jüngstes Kind, Nesthäckchen Helena (19) lässt ihn sehr weich werden.

Helena hat ihr Abitur mit der Note 1,4 bestanden

Helena, die aus der Partnerschaft mit Ehefrau Sandra Rajcic (48) hervorgeht ist beruflich viel unterwegs. In den sozialen Medien nimmt die Beauty ihre insgesamt 14.500 Follower nur all zu gerne in ihren luxuriösen Alltag als Model mit. Ihre Hauptwohnsitze sollen laut Peter „London und Paris“ sein. „Seit sie 16 Jahre als ist, hat sie einen Vertrag. Helena wusste immer schon, was sie will, war eine wilde Hummel“, so der Schauspieler liebevoll im Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Weiter erzählte er stolz vom Abiturschnitt seiner einzigen Tochter: „Aber sie hat gleichzeitig ein Abitur von 1,4 hingelegt. Ich bin sehr stolz auf sie.“ Und das kann der zweifache Papa auch wirklich sein.



Peter vermisst seine Tochter sehr

Aufgrund ihres Erfolgs als Model ist die 19-Jährige nur sehr selten in ihrer Heimat Nürnberg. Ihre Eltern sieht die junge Frau nicht regelmäßig, vor allem für Peter und seine Gattin ist das nicht immer leicht zu verkraften. Laut dem „IBES“-Kandidaten, soll sein Nachwuchs schon immer gewusst haben, was sie später einmal machen möchte.

„Sie hat immer schon gesagt: Nach dem Abitur gehe ich weg! Und das hat sie dann auch sofort gemacht. Die große, weite Welt! Sie fehlt mir und Sandra sehr, wohnt leider auch nicht gleich um die Ecke“, plauderte der Personenschützer traurig.

Helena war Peters Teilnahme am Dschungelcamp unangenehm

Was während Peters Teilnahme an dem Reality-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ besonders auffiel war, dass von seinem Sprössling zumindest via Social-Media keinerlei Reaktion auf seinen Auftritt kam. Helena folgt ihrem berühmten Papa sogar nicht mal auf Instagram zurück. Ob das etwas damit zutun haben könnte, dass Althof der Influencerin „peinlich“ ist? Wie der gebürtige Nürnberger preisgab, soll die brünette Schönheit eine klare Meinung zu der Sendung haben: „Sie meinte: Da gehen doch nur Unterbelichtete hin.“

Trotz alledem sei sie schlussendlich zufrieden mit der Leistung des ehemaligen Kampfsportlers gewesen. „Als Helena in der Pubertät war, fand sie mich auch schon peinlich. So wie viele Väter ihren Töchtern peinlich sind“, erklärte der Filmproduzent weiter.

So sieht das Verhältnis mit Peters Sohn heute aus

So innig die Beziehung zu seiner Tochter zu sein scheint, desto schwieriger war es zu seinem Sohnemann. Es war wohl einer der herzzerreißendsten Themen im diesjährigen Dschungelcamp: Das zerrüttete Verhältnis zwischen dem 66-Jährigen und Dennis Gröbe. Viele Jahren lang sprachen die beiden kein einziges Wort miteinander. Der Kontakt brach bereits ab, als sich Peters Spross im Teenageralter befand. Erst nach seinem Ausscheiden aus der RTL Show fanden die zwei wieder zueinander. Wie Althof im Gespräch mit der Zeitung berichtete haben sich sein Kind und er nach einer viel zu langen Funkstille endlich ausgesprochen.

„Sind uns in die Arme gefallen – und haben uns gesagt: Wir schauen nach vorn“, beschreibt Althof das Wiedersehen. Was für ein tolles Happy End.

(TSK)