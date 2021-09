Reality-TV-Darsteller David Zickert schockt mit Blowjob-Tattoo

Tattoo

07.09.2021 21:45 Uhr

Der ehemalige „Paradise Hotel"-Kandidat David Zickert macht seine Follower mal wieder sprachlos. Der Grund diesmal: Ein neues, sehr fragwürdiges Tattoo auf dem Oberschenkel des Blondschopfs.

Meint er das wirklich ernst? David Zickert (28) sorgte für einige Fragezeichen in den Gesichtern seiner Fans. Der Ex-„Datingshow“-Teilnehmer ist zwar bekannt für seine verrückten Tattoo-Ideen, doch dieses Motiv geht eindeutig zu weit.

David zeigt sein neues Blowjob-Tattoo

Damit hätte wohl niemand gerechnet – Der „Paradise Hotel“-Charmeur David Zickert legte sich wieder unter die Nadel. Diesmal aber nicht für asiatisch angehauchte Figuren oder dezente Schriftzüge, die seinen trainierten Körper bereits schmücken, sondern für einen Blowjob. Stolz veröffentlichte der Single seine neustes Tattoo auf seinem Instagram-Profil. Darauf sehen ist eine Frau während des Oralsex. Ja richtig gehört, dieses fragwürdige Bild ziert tatsächlich den Oberschenkel des Influencers. Den nicht jugendfreien Teil zensierte David übrigens mit einem fetten „18+“ Symbol. Damit blieb seiner Community zumindest dieser Anblick erspart.

David Zickert zeigt Tattoos

Er hat in einem Sexshop gearbeitet

Das der Kölner ein Faible für außergewöhnliche Motive hat ist zwar kein Geheimnis, dennoch übertraf dieses Tattoo alles. Bereits vor einer Woche schockte der „Temptation Island“-Verführer seine Follower mit einem anderen Motiv auf seiner Hand. Auf seinen Finger sind die Worte „FSK 18″ geschrieben. „Habe früher in einem Sexshop als Verkäufer gearbeitet. Der Job war echt super und das Tattoo ist so ne kleine Erinnerung daran“, erklärte er den Schriftzug unter dem Bild, welches er in seinem Story-Highlight „Tattoos“ postete.

Findet er damit noch eine Partnerin?

Ob der Kuppelformat-Kandidat mit diesen verrückten Körperverzierungen tatsächlich noch eine Freundin findet? Während seiner Teilnahme an der Datingshow „Paradise Hotel“ zeigte sich der Blondschopf jedenfalls von einer ganz anderen Seite. Zickert machte einen ruhigen, fast schon schüchternen Eindruck. Von einem zurückhaltenden Mann ist auf seinem Social-Media-Account jedenfalls nicht mehr viel zu sehen. Seine zukünftige Partnerin sollte definitiv ein Tattoo-Fan sein. Welche Erklärung David dann für seine Motive findet bleibt offen.

Er wollte eine Penis-Vergrößerung

David scheint ein großer Fan davon zu sein mit fragwürdigen Schlagzeilen zu polarisieren. So überraschte der 28-Jährige bereits im Juni 2021 mit dem Wunsch einer Penis-Vergrößerung. Laut Zickert sei ihm sein bestes Stück einfach zu klein, deshalb wäre er auch bereit 10.000 Euro in die notwendige Operation zu investieren. Danach soll sein Penis im normalen Zustand eine Länge von bis zu 20 Zentimeter missen. Bislang traute sich der „Temptation Island“-Kavalier noch nicht. Eine wirkliche Überraschung wäre der Eingriff für seine Fans nach seinem neusten Tattoo aber definitiv nicht mehr.