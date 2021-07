Spice Girls: Dieser Klassiker ist überraschend erfolgreicher als „Wannabe“

08.07.2021 15:12 Uhr

"Who Do You Think You Are" wurde zum meistgespielten Spice Girls-Song gewählt. Das Musiklizenzunternehmen Phonographic Performance Limited (PPL) hat anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des "Wannabe"-Megahits die beliebtesten Klassiker der legendären Girlgroup enthüllt.

Und „Who Do You Think You Are“ überholte „Wannabe“ dabei auf dem ersten Platz der Liste, wobei letzterer auf dem zweiten Platz landete.

Ein Vierteljahrhundert nach „Wannabe“

Beide Singles waren auf dem Debüt-Studioalbum „Spice“ von 1996 zu hören gewesen. Den dritten Platz belegte das Lied „Stop“ aus dem 1997, das auf dem „Spiceworld“-Album der Sängerinnen zu finden ist. Und ‚2 Become 1‘ und ‚Say You’ll Be There‘ von ‚Spice‘ belegen den vierten bzw. fünften Platz.

Die Tracks „Spice Up Your Life“, „Goodbye“, „Mama“, „Viva Forever“ und „Too Much“ vervollständigen dabei die Top 10 der beliebtesten Lieder der Gruppe.

Die Spice Girls kündigen neue Musik an

YouTube hat „Wannabe“ mit insgesamt 524.000.000 Aufrufen an die Spitze ihrer Liste gesetzt, ebenso wie Spotify, die stolze 600 Millionen aufgezeichnete Streams des Tracks vermerkten.

Am Freitag (9. Juli) werden die Spice Girls, die sich aus den Mitgliedern Mel B, Emma Bunton, Melanie C, Geri Horner und Victoria Beckham zusammensetzen, zum Jubiläum ihrer Debütsingle ihren ersten neuen Song seit 2007 auf den Markt bringen. (Bang)