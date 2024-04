Spontan-Auftritt der Girl-Group Spice-Girls-Reunion auf Victoria Beckhams Geburtstagsparty

Victoria Beckhams Spice-Girl-Kolleginnen Mel C, Emma Bunton, Mel B und Geri Horner (v.l.n.r.) auf dem Weg zur Geburtstagssause (tj/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 15:05 Uhr

Auf Victoria Beckhams Geburtstagsparty gaben sich sämtliche Mitglieder ihrer ehemaligen Girlgroup Spice Girls die Ehre - in einer gemeinsamen Performance ließen sie die alten Zeiten wieder aufleben.

Auf Victoria Beckhams (50) rauschender Party zu ihrem 50. Geburtstag gaben sich am gestrigen Samstagabend (20.4) in London die Weltstars die Klinke in die Hand. Neben Tom Cruise (61), Salma Hayek (57) oder Regisseur Guy Ritchie (55) ließen sich dort natürlich auch ihre alten Spice-Girls-Kolleginnen Geri Horner (51), Mel B (48), Emma Bunton (48) und Melanie C (50) blicken, um ordentlich auf die Pauke zu hauen.

Tanz-Performance zu Spice-Girls-Hit "Stop"

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Ehefrau des Ex-Fußballstars David Beckham (48) am Tag nach dem Fest ein Video, das beweist, dass es an dem fröhlichen Abend sogar eine waschechte Reunion der Spice Girls gab. In dem von Ehemann David gefilmten Clip sieht man die vollständige Originalbesetzung der kultigen Neunzigerjahre-Band, wie sie zu ihrem alten Superhit "Stop" eine Performance aufs Parkett legte, bei der sogar die damaligen Tanzmoves wieder aus der Kiste geholt wurden.

Ihren Post kommentierte das Geburtstagskind mit den Worten "Die beste Nacht aller Zeiten! Alles Gute zum Geburtstag für mich! Ich liebe euch alle so sehr! #SpiceUpYourLife".

Der letzte gemeinsame Auftritt aller fünf Spice Girls fand bei den Olympischen Spielen im Jahr 2012 statt. Bei einer Reunion-Tour der Girlband im Jahr 2019 war Victoria Beckham nicht dabei.