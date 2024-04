Feier in London Nur eine fehlte: So glamourös feierte Victoria Beckham Geburtstag

Victoria Beckham und ihre Schwiegertochter Nicola. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 11:34 Uhr

Victoria Beckham feierte am Wochenende ihren 50. Geburtstag mit einer großen Party. Nur eine fehlte: ihre Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham. Sie verpasste einiges...

Victoria Beckham (50) feierte am Wochenende eine riesige Party zu ihrem 50. Geburtstag. Die Feier ließ sich die Modedesignerin einiges kosten. Mit dabei waren unter anderem Beckhams Spice-Girls-Kolleginnen. Allerdings fehlte ein Familienmitglied…

Ausgerechnet ihre Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham (29) war nicht anwesend. Anstatt mit ihrem Ehemann Brooklyn Beckham (25) und seiner Familie zu feiern, verbrachte das Model Zeit mit der Großmutter. Ein Bild davon teilte sie im Netz.

"Meine Welt in meinen Armen", schrieb Peltz Beckham zu einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, auf dem sie ihre Großmutter Bunny (95) umarmt. Die beiden haben ein inniges Verhältnis. Bei der Hochzeit mit Beckham im April 2022 war ihre Oma sogar die Trauzeugin.

Geburtstagsgrüße aus der Ferne

In einer weiteren Story sendete Peltz Beckham Grüße an ihre Schwiegermutter. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Schwiegermutter Victoria. Ich bin so traurig, dass ich nicht da bin, um dich zu feiern und zu umarmen! Ich sende Liebe von mir und meiner Omi, ich vermisse euch alle so sehr!", schrieb sie. Dazu teilte die 29-Jährige ein Familienbild der Beckhams – allerdings ohne sich selbst.

Spice Girls feiern mit Victoria Beckham

Über zu wenig Gäste konnte sich Victoria Beckham aber nicht beschweren. Zahlreiche Stars nahmen die Einladung in den Privatclub "Oswald's" im Westen Londons an. Dazu gehörten zum Beispiel Star-Koch Gordon Ramsay (57), Schauspielerin Eva Longoria (49), Sänger Marc Anthony (55) oder die Schauspieler Salma Hayek (57), Jason Statham (56) und Tom Cruise (61). Das zeigen Bilder, die unter anderem "The Sun" vorliegen.

Nicht nur die Gäste, auch die Beckhams, die abgesehen von Peltz Beckham in voller Familienstärke inklusive der Kinder Cruz (19), Romeo (21), Harper (12) und Brooklyn anwesend waren, wählten edle Outfits. Das Geburtstagskind glänzte in einem durchsichtigen, grünen und bodenlangen Kleid mit Organza-Details sowie Diamantenschmuck. Trotz eines gebrochenen Fußes trug sie weiße Stöckelschuhe und stützte sich beim Gehen auf Krücken.

Für die Party mit insgesamt rund 40 Gästen soll das Ehepaar Beckham knapp 300.000 Euro ausgegeben haben. Nach einem edlen Vier-Gänge-Menü wurde bis tief in die Nacht gefeiert. "The Sun" zufolge ging es luxuriös zu. So seien teure Weine für bis zu 5.000 Euro die Flasche und edler Champagner angeboten worden. Ein Privatkoch habe sich um das leibliche Wohl gekümmert und servierte Austern, Wolfsbarsch und Steak. Victoria bekam demnach außerdem eine riesige Geburtstagstorte überreicht.

Die Fans dürften vier Gäste besonders gefreut haben: Victoria Beckhams Spice-Girls-Kolleginnen Geri Horner (51), Mel B (48), Emma Bunton (48) und Melanie C (50) gaben sich für den Geburtstag die Ehre. Die Reunion ihrer Girlband feierte Posh Spice mit einem gemeinsamen Tanzvideo von der Party auf Instagram.

Beckham hatte in den 90er-Jahren mit der Band riesige Erfolge gefeiert. Der letzte gemeinsame Auftritt aller fünf Spice Girls fand bei den Olympischen Spielen 2012 statt. Bei einer Reunion-Tour der Girlgroup im Jahr 2019 fehlte sie.