Charlie Hunnam: ‘Fifty Shades of Grey’ hätte ihn sehr reich gemacht

Redaktion Video | 22.05.2024, 10:00 Uhr

Der Star hat verraten, dass er „nicht annähernd so reich“ ist, wie er es wäre, wenn er die Rolle des Christian Grey in der Blockbuster-Serie Fifty Shades of Grey’ übernommen hätte.