Nach zwei Staffeln Amazon Prime Video setzt „Outer Range“ mit Josh Brolin ab

Josh Brolin kann die Einstellung von "Outer Range" nicht verstehen. (paf/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 15:17 Uhr

Die Amazon-Prime-Video-Serie "Outer Range" wird nach zwei Staffeln eingestellt. Schauspieler Josh Brolin und Fans äußern ihre Enttäuschung öffentlich.

Die Serie "Outer Range" von Amazon Prime Video wird keine dritte Staffel erhalten. Wie das US-Branchenportal "The Hollywood Reporter" berichtet, führt der Streamingdienst die Western- und SciFi-Serie mit Hauptdarsteller Josh Brolin (56) nicht weiter. Erst vor rund zwei Monaten erschien die zweite Staffel mit sieben Episoden.

Absetzung ist "ein Fauxpas"

Brolin, der in "Outer Range" den Rancher Royal Abbott verkörpert, reagierte verärgert auf die Neuigkeit. Dass die Serie nicht weiter produziert wird, bezeichnete er in einem Instagram-Post als "Fauxpas". Trotzdem schmälere die Nachricht über das Ende "niemals die hervorragende Idee, die brillante Besetzung und die am härtesten arbeitende Crew", so der Schauspieler. Die Show handelt von dem Hauptcharakter Royal, der um sein Land und seine Familie kämpft und dabei in der Steppe Wyomings auf ein Geheimnis stößt.

In der Serie standen unter anderem Lili Taylor (57), Tamara Podemski (46), Imogen Poots (35) und Tom Pelphrey (41) an seiner Seite. Brolin bedankte sich in seiner Nachricht auch bei den "äußerst loyalen" Anhängern. Schauspielerin Olive Abercrombie (13), die in "Outer Range" die Rolle des jungen Mädchens Amy Abbot spielt, teilte den Beitrag des "No Country for Old Men"-Stars in ihrer Story und ergänzte: "Auf Wiedersehen zu dieser schrägen, wundervollen Show".

Fans sind enttäuscht

Ebenso traurig zeigten sich die Fans in der Kommentarspalte. "Schreckliche Neuigkeiten. Diese Geschichte verdient einen Abschluss", trauert eine Person. Auch Unverständnis ist zu lesen. "Wie zur Hölle wurde diese Show abgesetzt?", empört sich ein anderer User. Ein Fan, der von über hundert Personen Zuspruch erhält, bezeichnet die Serie als "eine der besten Shows", die er je in seinem Leben angesehen habe.

"Outer Range" startete im Jahr 2022. Am 16. Mai 2024 feierte die zweite Staffel ihre Premiere. Nicht nur Fans, auch Kritiker lobten die Serie, weswegen nun Verwunderung über das schnelle Ende aufkommt. Wie die Website "Rotten Tomatoes" zeigt, bewerteten Kritiker die zweite Staffel mit einem Kritikerscore von 92 Prozent. Im Vergleich zur ersten Staffel, die einen Score von 79 Prozent verzeichnet, erfreut sie sich demnach größerer Beliebtheit.