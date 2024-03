„Eine himmlische Familie“: Was wurde aus Mackenzie Rosman alias Ruthie Camden?

Redaktion Video | 04.03.2024, 14:32 Uhr

In den 90er Jahren begeisterte Schauspielerin Mackenzie Rosman als Ruthie Camden in der beliebten Fernsehserie „Eine himmlische Familie“. Im Video verraten wir, was mittlerweile aus der Schauspielerin geworden ist…