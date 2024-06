„Go Go Go Deutschland“: Lena Gercke begeistert im pinken Trikot auf der Fanmeile

Redaktion Video | 20.06.2024, 12:22 Uhr

Lena Gercke weiß sich perfekt in Szene zu setzen. Zuletzt begeisterte die 36-Jährige bei den Filmfestspielen in Cannes in einer roten Traumrobe. Aber es müssen nicht immer extravagante Kleider sein…