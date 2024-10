Pikante Plauderei im TV-Container „Promi Big Brother“: Hatten Alida Kurras und Jürgen Milski mal was?

Alida Kurras plaudert gleich zu Beginn im "Promi Big Brother"-Container Pikantes über Jürgen Milski aus. (ae/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 12:58 Uhr

In der Auftaktfolge von "Promi Big Brother" 2024 sorgt Alida Kurras gleich für Aufsehen: Wie Sat.1 vorab mitteilt, plaudert die Siegerin der zweiten "Big Brother"-Staffel über eine Affäre, die sie angeblich mit ihrem Kollegen Jürgen Milski hatte.

Alida Kurras (47) und Jürgen Milski (60) sind bekanntlich Urgesteine der deutschen "Big Brother"-Welt und moderierten auch schon zusammen. Doch angeblich verbindet die beiden noch viel mehr, wie die Gewinnerin der zweiten Staffel im Jahr 2000 bereits kurz nach dem Einzug in den "Promi Big Brother"-Container verraten hat. In der Auftaktfolge, die Sat.1 am Montag (7. Oktober ) ab 20:15 Uhr zeigt, enthüllt sie Pikantes aus dem Privatleben.

Video News

Wie Sat.1 vorab bekannt gibt, spricht die "Big Brother"-Rückkehrerin über eine Affäre, die sie einige Monate lang mit Jürgen Milski hatte. Der wurde durch seine Teilnahme in der ersten Staffel, die ebenfalls 2000 lief, bekannt. Milski erreichte den zweiten Platz. Im vergangenen Jahr nahm auch er an "Promi Big Brother" teil. Kurras wie auch Milski moderierten nach ihrem Auszug aus dem TV-Container für den Sender 9Live. 2007 präsentierten sie zudem zusammen eine Doku-Soap für RTLzwei, "Das Schicksal meines Lebens", die später in "Das ist das Leben" umbenannt wurde.

Als sie mit Promi-Reporterin Bea Peters (42) über alte Zeiten plaudert, behauptet sie, dass Milski seine damalige Freundin betrogen habe: "Unter anderem mit mir. Das weiß keiner." Das habe sie bisher immer geheim gehalten: "Wenn man die Geliebte ist, hält man ja die Fresse." Auch jetzt scheint sie sich mit der Enthüllung nicht so wohl zu fühlen – und sie hofft, dass sie keine weiteren Konsequenzen haben wird. "Es war ja nun mal so, aber ich habe keinen Bock auf Stress. Aber da mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Es wäre ja Quatsch, mich deswegen verrückt zu machen." Ihre Hoffnung, es habe vielleicht niemand gehört, ist allerdings angesichts des gut verkabelten Containers vergebens.

Die Kandidaten der neuen "Promi Big Brother"-Staffel

Die ersten der 14 Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits am 5. Oktober in den TV-Container im "Gelsenkirchener Barock" gezogen. Joyn-Abonnenten können das Geschehen seitdem über einen Livestream rund um die Uhr verfolgen. Neben Alida Kurras sind in diesem Jahr dabei: Schauspieler Jochen Horst (63), Moderatorin Verena Kerth (43), Schauspielerin Mimi Fiedler (49), Fußballer Max Kruse (36), "DSDS"-Sänger Daniel Lopes (47), Reality-TV-Darstellerin und Model Cecilia Asoro (28), TikToker Sinan Movez (19), Promi-Reporterin Bea Peters (42), Reality-Darsteller Matze Höhn (28), Reality-Star Mike Heiter (32) und seine Freundin Leyla Lahouar (28). Heiters Ex-Partnerin Elena Miras (32) wird noch hinzustoßen, was die Dynamik deutlich verändern könnte. Sie wird am Montag, ab 20:15 Uhr live in der Auftaktshow einziehen, ebenso wie Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28).

Moderiert wird die Show von Marlene Lufen (53) und Jochen Schropp (45). Direkt im Anschluss analysieren wieder Melissa Khalaj (35) und Jochen Bendel (56) in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" das Geschehen. "Promi Big Brother" läuft montags und dienstags ab 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags ab 22:30 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn.