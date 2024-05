Meghan-Manie in Nigeria: Die Royals begeistern bei Volleyballspiel

Redaktion Video | 11.05.2024, 17:59 Uhr

Prinz Harry und Meghan entzückten Fans in Nigeria, als sie ein Sitzvolleyballspiel besuchten. Dieser Teil von Harrys Invictus Games sorgte für Begeisterung, auch wenn sein Team am Ende mit 21:25 verlor. Meghan sorgte in einem bestickten Tropenkleid von Johanna Ortiz für Aufsehen und ließ sich trotz des großen Andrangs von Fans umringt fotografieren. Die Sussex Squad, eine Fangruppe, jubelte den Royals bei ihrer Ankunft zu, einige trugen Schilder, die auf Meghans westafrikanische Wurzeln hinwiesen. Erst kürzlich hatte sie bekannt gegeben, dass sie zu 43 Prozent nigerianischer Abstammung ist. Harry zeigte sich sportlich aktiv und nahm an einem Sitz-Volleyballspiel teil. Der Besuch der Sussexes in Nigeria war Teil ihrer 72-Stunden-Tour durch das afrikanische Land und folgte einem Treffen mit Schülern, bei dem Harry über psychische Gesundheit sprach.