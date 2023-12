Nach Klinikaufenthalt: Kultsänger muss sein Weihnachts-Herzensprojekt absagen

Redaktion Video | 22.12.2023, 00:00 Uhr

Wegen gesundheitlicher Probleme kann Sänger Frank Zander in diesem Jahr nicht an der von ihm veranstalteten Weihnachtsfeier für Obdachlose am 22. Dezember in Berlin teilnehmen.