Wieder außer Lebensgefahr Tour-Absage: Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood schwer erkrankt

Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood, hier auf der Bühne mit seiner Band The Smile, ist schwer erkrankt. (lau/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 23:01 Uhr

Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood musste mit einer schweren Infektion auf die Intensivstation. Seine Band The Smile hat aus diesem Grund eine Reihe geplanter Konzerte canceln müssen.

Die britische Rock-Gruppe The Smile hat eine Reihe bevorstehender Konzerte canceln müssen, nachdem Gitarrist Jonny Greenwood (52) schwer erkrankt ist. Auf dem X-Kanal der Gruppe sowie in einer Instagram-Story der Band Radiohead wurde die besorgniserregende Nachricht bekannt gegeben. "Vor ein paar Tagen erkrankte Jonny ernsthaft an einer Infektion, die eine Notfallbehandlung im Krankenhaus, teilweise auf der Intensivstation, erforderlich machte", heißt es dort zu den Geschehnissen.

The Smile: Band mit zwei Radiohead-Mitgliedern

Nun sei der Gitarrist glücklicherweise "außer Lebensgefahr und wird bald nach Hause zurückkehren". Doch der Gruppe sei von dem medizinischen Team, das für Greenwoods Behandlung verantwortlich ist, empfohlen worden, alle Auftritt abzusagen, bis sich der Musiker vollständig erholt hat. "Aus diesem Grund wird die Europa-Tournee von The Smile im August abgesagt", schreibt die Band weiter.

Some news from The Smile pic.twitter.com/ISwZIpjbAh — The Smile (@thesmiletheband) July 12, 2024

The Smile besteht aus den Radiohead-Mitgliedern Greenwood und dem legendären Sänger Thom Yorke (55), aus dessen Feder unvergessene Hits wie "Creep" oder "Karma Police" stammen. Drummer Tom Skinner (44) komplettiert die Band. Ursprünglich waren für den Monat August Konzerte in Frankfurt, München und Wien geplant. Diese sind jetzt jedoch abgesagt. "Wir alle wünschen Jonny eine baldige Genesung", heißt es noch in dem Post der Gruppe.