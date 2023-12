„Niemals demütigen“: Versöhnliche Geste von König Charles an Meghan und Harry

Redaktion Video | 04.12.2023, 00:00 Uhr

Immer wieder werden in Großbritannien Stimmen laut, die fordern, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Titel entzogen werden. Trotz all der Forderungen will König Charles davon aber offenbar nichts wissen.