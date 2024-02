Ohne ihre Lieblingsfarbe geht bei ihr im Frühling gar nichts

Redaktion Video | 28.02.2024, 10:58 Uhr

Derzeit befindet sich Máxima der Niederlande auf Staatsbesuch in Kolumbien. An ihrem zweiten Tag in Südamerika durften wir sie in einem altbekannten Look bewundern.