„Sie wissen, wie sie mich auf die Seite legen können“: So bereitet Céline Dion ihre Kinder auf „Krisen“-Episoden vor

Redaktion Video | 14.06.2024, 15:19 Uhr

In einem bewegenden Video gab Céline Dion Ende 2022 bekannt, dass sie am „Stiff-Person-Syndrom“ leide. Dabei handelt es sich um eine seltene neurologische Erkrankung, die Muskelkrämpfe hervorruft und stark die Bewegungsabläufe einschränkt. Zu den Symptomen zählen auch beängstigende „Krisen“-Episoden – in diesen der Körper steif wie ein Brett wird und Dion unter „unerträglichen Schmerzen“ leide.