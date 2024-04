Süßes Paar: Elyas M’Barek und Jessica sorgen mit verliebten Fotos für Aufsehen

Redaktion Video | 26.04.2024, 12:35 Uhr

Seit 2022 ist Schauspieler Elyas M’Barek mit der amerikanischen Schauspielerin Jessica Riso M’Barek verheiratet – gemeinsam lebt das Paar in New York. Vor kurzem ging es für beide auf eine Reise durch Deutschland und Österreich. Auf Social Media teilte das Pärchen einige Eindrücke und zeigte sich in Flirtlaune.