Unglaubwürdig? Fotograf deckt Fehler in Prinz Harrys Memoiren auf

Redaktion Video | 05.03.2024, 14:49 Uhr

In seinem Buch „Spare“, zu deutsch „Reserve“, berichtet Prinz Harry über sein Leben in der Königsfamilie. Der Fotograf Arthur Edwards, der die britischen Royals seit Jahrzehnten begleitet, deckt jetzt eine Ungereimtheit in den Memoiren auf.