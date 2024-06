„Verbindung ist stärker als je zuvor“: Bruce Willis‘ Demenz bringt Familie zusammen

Redaktion Video | 04.06.2024, 18:10 Uhr

Emma Heming Willis, die seit vielen Jahren die Frau an der Seite des Schauspielstars ist, zeigt trotz des Schicksalsschlags ihre unermüdliche Unterstützung und bedingungslose Liebe. Auf Instagram macht sich Emma seitdem stark für ihren Mann und will vor allem Aufklärungsarbeit leisten. In einem neuen emotionalen Video erklärt sie…