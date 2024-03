Von der Planung bis zur Veröffentlichung: Zwei Wochen soll Herzogin Catherine für ihrer Videobotschaft gebraucht haben

Redaktion Video | 25.03.2024, 11:35 Uhr

Es war ein Schock: In einem Video auf Instagram verkündete Herzogin Catherine, dass sie an Krebs erkrankt ist. Kate, die am Anfang ihrer Chemotherapie steht, soll bereits vor etwa zwei Wochen beschlossen haben, sich öffentlich über ihre Erkrankung zu äußern.