Von Schwarz bis Kunterbunt: Sie begeistert mit modischem Kontrastprogramm

Redaktion Video | 21.05.2024, 14:30 Uhr

Als Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für finanzielle Inklusion und Entwicklung besucht Máxima der Niederlande die Philippinen. Und hier begeistert die Königin mit einem modischen Kontrastprogramm. Denn während sie bei ihrer Ankunft am 20. Mai ungewohnt auf schlichtes Schwarz setzt, strahlt sie am nächsten Tag in bunter Robe.