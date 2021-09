„Die Bachelorette“: Ist Maxime noch mit dem Gewinner zusammen?

08.09.2021 15:00 Uhr

Maxime Herbord hatte es als "Bachelorette" von Anfang an nicht leicht. Nun findet die wohl langweiligste Staffel aller Zeiten endlich ein Ende und es stellt sich die Frage: Ist Maxime noch mit ihrem Gewinner zusammen?

Dass Max Adrio und Raphael Fasching im großen Finale von „Die Bachelorette“ stehen werden, das hätte wohl am Anfang niemand geglaubt. Nun hat Maxime Herbord die Qual der Wahl!

Das sind die zwei Finalisten

Zum einen könnte sich Maxime für Max Adrio entscheiden. Sie nannte ihn bereits einen „Peter Pan mit Tattoos“, weil er nach wie vor eine kindliche Seite mit stets schelmischen Grinsen an sich hat. Max ist lustig, hat immer einen coolen Spruch auf Lager, aber so wirklich blickt man bei ihm nicht durch.

Dann wäre da noch Raphael Fasching, der zwei Jahre jünger ist als Maxime und so schüchtern, verlegen und zurückhaltend ist, das es schon fast schmerzt. Kann er der Richtige für Maxime sein?

Entscheidet sie sich für keinen?

Bereits in den vorherigen Folgen betonte Maxime immer wieder, dass sie noch nicht verliebt sei und das spürt der Zuschauer in vielen Situationen. Sie mag die beiden Finalisten, doch von Verliebtheit und Bauchkribbeln ist nichts zu spüren.

Die Fans der Datingsendung vermuteten in den letzten Wochen bereits, dass Maxime genauso enden wird wir der Ex-„Bachelor“ Sebastian Preuss. Der schickte im Finale beide Kandidatinnen nach Hause und blieb lieber allein. Wird Maxime auch als Solo-„Bachelorette“ aus der Sendung gehen?

Achtung, Spoiler!

Wer nicht wissen will, wie das Finale ausgeht, sollte jetzt nicht weiterlesen! Nein, Maxime wird nicht allein aus der Sendung gehen, sondern entscheidet sich tatsächlich für einen der beiden Männer.

Der Glückliche ist Raphael Fasching! Doch lodernde Gefühle und flatternde Schmetterlinge sucht man vergeblich! „Ich würde sehr gerne sehen, wie es weitergeht“, erklärt Maxime! Zwar gibt es hinterher ein Bussi, aber es wirkt einfach so, als habe Maxime ihre letzte Rose an Raphael gegeben, weil es die Sendung eben so vorschreibt und er für sie das kleinstmögliche Übel aus dem Haufen der Kandidaten darstellte!

Sind die beiden ein Paar?

Ob Maxime und Raphael zu einem echten Paar geworden sind? Das erfährt man womöglich spätestens beim der Wiedersehensshow nach dem Finale mit Moderatorin Frauke Ludowig.

Die Dreharbeiten liegen bereits einige Monate zurück und vielleicht haben sich Maxime und Raphael in ihrem gewohnten Umfeld noch besser kennen und auch lieben lernen können. Oder es ergeht ihnen genauso, wie vielen „Bachelorette“-Paaren zuvor und es reichte einfach nicht für die große Liebe…

(TT)