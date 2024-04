"Spontane Pizzaparty" 14 Jahre nach dem Serienfinale: „Scrubs“-Stars sind wiedervereint

Die "Scrubs"-Stars feiern eine "spontane Pizzaparty". 14 Jahre nach dem Ende der Kultserie strahlen die Stars um Zach Braff auf einem gemeinsamen Foto.

Fans dürfen sich über eine kleine "Scrubs"-Reunion freuen. Die Ärzte-Comedyserie gehörte von 2001 bis 2010 zu den beliebtesten Sitcoms im TV. Rund 14 Jahre nach der letzten Folge scheint der Kontakt zwischen den einstigen Serienkollegen Zach Braff (49), Sarah Chalke (47), John C. McGinley (64) und Christa Miller (59) nicht abgerissen zu sein. Gemeinsam strahlen sie für ein gemeinsames Foto in die Kamera.

"Spontane Pizzaparty mit meinen Scrubs", schreibt Miller zu dem Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. John McGinley, der Dr. Perry Cox verkörperte, teilt ein ähnliches Bild auf X. "Bringen die Truppe wieder zusammen!", freut sich der Schauspieler. Die Fans sind ebenfalls ganz begeistert von der Reunion ihrer Serienstars. "Wir brauchen einen Film oder ein Reboot" und "Ich liebe es, euch alle zusammen zu sehen!", schwärmen die Nutzer.

Schauspieler sind offen für ein "Scrubs"-Reboot

Einige "Scrubs"-Stars pflegen seit Jahren enge persönliche Freundschaften. 2022 zeigten sich etwa die Schauspieler Braff, Chalke, McGinley, Judy Reyes (56), Neil Flynn (63) und Donald Faison (49) sowie der Drehbuchautor Bill Lawrence (55) zusammen beim ATX TV Festival.

Auf dem Podium diskutierten sie über eine Neuauflage der Kultserie. "Wir alle würden sehr gern wieder zusammenarbeiten. Aber das kann keine ganze Staffel sein. Es müsste ein Film oder so etwas sein", stellte Faison damals in Aussicht, wie Deadline berichtete. Für eine weitere Staffel seien die Schauspieler in anderen Projekten zu sehr eingebunden. "Wir werden es tun, weil es den Leuten immer noch am Herzen liegt und wir gerne Zeit miteinander verbringen", zeigte sich Lawrence optimistisch.

Neun Staffeln wurden von "Scrubs" insgesamt produziert. Die Sitcom rund um den Medizinstudenten John Dorian, gespielt von Zach Braff, begeisterte mit ihrem schrägen Humor und den legendären Tagträumen von "J.D".