Jubiläumswoche ab 30. August 18 Jahre „Alles was zählt“: Zahlen und Fakten zur RTL-Serie

Freuen sich auf die Jubiläumswoche: Kaja Schmidt-Tychsen (v.l.), Amrei Haardt, Ania Niedieck, Féréba Koné und Sarah Victoria Schalow. (ae/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 14:16 Uhr

"Alles was zählt" wird volljährig: Die RTL-Serie startete vor 18 Jahren am 4. September, was ab dem 30. August mit einer Jubiläumswoche gefeiert wird. Dazu gibt es interessante Zahlen und Fakten aus den vergangenen Jahren - zum Beispiel, wie viele Sexszenen es gab und wer am meisten Drehtage hat.

Der 18. Geburtstag der RTL-Serie "Alles was zählt" wird vom 30. August bis 6. September mit einer Jubiläumswoche gefeiert (auf RTL+ bereits sieben Tage früher). In den bisher fast 4.500 Folgen ist viel passiert, zahlreiche Schauspieler wirkten mit und auch hinter den Kulissen war einiges los.

42 Liter Kunstblut und 32 Kilogramm Puder

Allein in der Maske wurden in 18 Jahren zahlreiche Dinge für das Styling der Schauspieler verbraucht: 216.000 Wattestäbchen, 54.000 Haarklemmen, 44.400 Haargummis, 2.580 Lippenstifte, 1.500 Lidschatten, 32 Kilogramm Puder, 39.600 Packungen Kosmetiktücher und 42 Liter Kunstblut, wie der Sender zum Jubiläum mitteilte. Dazu gibt es weitere interessante Fakten rund um die Dreharbeiten und die Stars der Serie: So befindet sich laut RTL derzeit kein Veganer, aber fünf Vegetarier im Cast. Die schwerste Requisite bisher war der Leichensack von Casper, am leichtesten war eine Feder und am kleinsten die Diamanten, die Maximilian einmal geschmuggelt hat.

Fans der ersten Stunde können sich vielleicht noch erinnern, wie die Serie 2006 gestartet ist: Susanne Schlenzig (53) sagte als Jutta Sommer das erste Wort, als sie zu ihrer Serientochter meinte: "Diana!" Die meisten Drehtage (2.260) bisher absolvierte Igor Dolgatschew (40), der seit 2007 Deniz Ötztürk verkörpert. 59.256 Szenen wurden in 18 Jahren gedreht, davon 22.680 außerhalb des Studios in Köln. Pro Jahr gab es etwa 50 Außendrehorte, sodass bislang 900 Drehorte zusammenkamen. Am weitesten entfernt war Neustadt in Holstein.

216 Pool-Partys – nicht alle waren jugendfrei

Zahlreiche Ehen wurden geschlossen und wieder geschieden – und immer wieder geht es am Set zur Sache: Rund 370 Sexszenen gab es in den vergangenen 18 Jahren bei "Alles was zählt". Im und am berühmten Steinkamp-Pool wurden insgesamt 216 Partys gefeiert. "Davon waren, vor allem in der Anfangszeit der Serie, 21 nicht vor der Kamera, sondern backstage mit dem Team – und 'nicht jugendfrei'", gab der Kölner Privatsender noch einen kleinen delikaten Einblick hinter die Kulissen der Daily.

Im Mittelpunkt der Serie stehen die Intrigen und Liebesgeschichten rund um den Essener Steinkamp-Clan. In der Jubiläumswoche hat "First Dates"-Barkeeper Nic Shanker (geb. 1982) einen Gastauftritt. Er spielt den Moderator einer Reality-Show, bei der Henning (Stefan Bockelmann) die Chance hat, 10.000 Euro zu gewinnen. Zudem wird es ein Wiedersehen mit Nathalie Reichenbach (Amrei Haardt) geben, die nach dem Hilferuf von Yannick (Dominik Flade) nach Essen zurückkehrt.