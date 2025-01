Marktanteil von 40,5 Prozent 20-Uhr-Ausgabe der „tagesschau“ bleibt beliebteste Nachrichtensendung

Thorsten Schröder und seine Kollegen präsentieren erfolgreich die "tagesschau". (jom/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 14:43 Uhr

Die "tagesschau" blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Wie der NDR mitteilt, ist sie weiterhin Deutschlands meistgenutzte Nachrichtenmarke.

Die "tagesschau" kann sich auch im Rückblick auf 2024 über schöne Zahlen-Erfolge freuen. Durchschnittlich sahen 9,549 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren die 20-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung im Ersten, in den Dritten und weiteren Programmen. Das berichtet der NDR in einer Mitteilung vom 2. Januar 2025. Der Marktanteil der Abend-Ausgabe lag damit bei 40,5 Prozent. Zum Vergleich: "heute" im ZDF und in 3sat holte 19,1 Prozent Marktanteil (19-Uhr-Ausgabe), "RTL aktuell" 14,9 Prozent, "Sat.1 Newstime" 3,3 Prozent und "Pro7 Newstime" 2,2 Prozent.

Social Media und Online-Angebote

Auch digital konnte sich die "tagesschau" als meistgenutzte Nachrichtenmarke behaupten und die Zahlen noch steigern. Die Online-Angebote "tagesschau.de" und die "tagesschau"-App wurden täglich durchschnittlich rund 6 Millionen Mal besucht, was einer Steigerung von 14 Prozent entspricht, wie der NDR unter Berufung auf die Quelle Piano berichtet. Bei Instagram, YouTube, TikTok und X verzeichnete die "tagesschau" eine Follower-Steigerung von 11 bis 17 Prozent. Dem Instagram-Account folgen rund 5,6 Millionen Menschen (Stand: 2. Januar) und ist der meistfrequentierte Kanal mit einer Steigerung der Interaktionen von durchschnittlich 23,23 Millionen Interaktionen pro Monat in 2023 zu 27,84 Millionen Interaktionen in 2024 (Quelle: Quintly). Auf TikTok konnten 2024 pro Monat knapp 12 Millionen Videostarts verzeichnet werden, das Jahr davor waren es durchschnittlich 6 Millionen.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, erklärt in einem Statement: "Wir freuen uns, dass wir für alle Menschen in Deutschland die Nachrichtenmarke Nr. 1 sind. Mit neuen Projekten wie der 'tagesschau' in Einfacher Sprache oder 'tagesschau together' auf Twitch ist es uns auch in 2024 gelungen, neue Zielgruppen anzusprechen. " Die enormen Reichweiten seien ein schöner Vertrauensbeweis für die "tagesschau" und Ansporn, "diesen Weg konsequent fortzusetzen", fügt NDR-Intendant Joachim Knuth (65) in einem Statement an.