Academy Museum Gala 30 Jahre „Pulp Fiction“: Kultfilm-Stars schießen Reunion-Selfie

Uma Thurman hielt die Reunion bei der Academy Museum Gala fest. (paf/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 13:06 Uhr

Vor 30 Jahren hat "Pulp Fiction" seine Premiere gefeiert. Zum Jubiläum sahen sich John Travolta, Quentin Tarantino und Uma Thurman auf einer Gala wieder. Die Reunion dokumentierten sie mit einem Selfie.

Die "Pulp Fiction"-Stars John Travolta (70), Uma Thurman (54) und Quentin Tarantino (61) haben bei der Academy Museum Gala ihre Reunion gefeiert. Auf dem Event in Los Angeles am Samstag (19. Oktober) schossen die Schauspieler und der Regisseur ein Selfie. Mit ihnen am Tisch saß Harvey Keitel (85), der ebenfalls in dem Kultfilm mitspielte. "Pulp Fiction" feierte vor 30 Jahren, am 14. Oktober 1994, seine Premiere in den US-amerikanischen Kinos.

Tarantino erhält Preis von Travolta

Zu dem Event erschien Thurman in einem bodenlangen Kleid aus dunkelbraunem Satin, das die Taille betonte. Dazu kombinierte sie Pumps in Braun sowie Ohrringe und eine Armspange in Silber. Ihre blonden Haare waren zu einem Dutt frisiert. Travolta lächelte in einer dunklen Anzugjacke aus Samt und einer schwarzen Hose neben ihr in die Kamera. Ein schwarzer Rollkragenpullover vervollständigte seinen Look. Tarantino wählte mit einem schwarzen Anzug und einem weißen Hemd ein klassisches Ensemble. Eine silberne Armbanduhr und eine schwarze Fliege machten den zeitlosen Look komplett.

Travolta überreichte der Regie-Ikone an dem Abend den Luminary Award. Wie das Academy Museum schreibt, werde der Preis "an einen Künstler verliehen, dessen einzigartige Beiträge die kreativen Möglichkeiten des Kinos erweitert haben". Medienberichten zufolge habe Travolta in seiner Dankesrede verkündet, den ersten Entwurf des "Pulp Fiction"-Drehbuchs dem Museum stiften zu wollen.

Letzter gemeinsamer Auftritt im Frühjahr

Zuletzt zeigten sich die Stars gemeinsam bei dem TCM Classic Film Festival im April 2024. Mit ihrem "Pulp Fiction"-Kollegen Samuel L. Jackson (75) besuchten sie eine Aufführung des Films. Die Uraufführung fand bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai 1994 statt, wo er die Goldene Palme erhielt. Die Verbrecher-Komödie wurde mit dem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet und sammelte weitere Preise, darunter bei den Golden Globes und den BAFTA Awards.