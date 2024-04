Wilsberg, Wer weiß denn sowas XXL, … TV-Tipps am Samstag Privatdetektiv „Wilsberg“ (ZDF) geht in seinem neuen Fall dem Mord an einem Psychologen nach. Bei „Wer weiß denn sowas XXL“ (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares. In der „Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ (RTL) müssen die drei Unterhaltungsprofis improvisieren.