Stars Thomas Gottschalk: Neid auf seine Millionen

Bang Showbiz | 17.07.2024, 14:23 Uhr

Thomas Gottschalk wird grundsätzlich für reicher gehalten als er eigentlich ist.

Der ‚Wetten, dass..?‘-Moderator kann auf eine außerordentlich erfolgreiche Karriere im deutschsprachigen Fernsehen zurückblicken. Dennoch überschätze man in Deutschland immer wieder die Größe seines Vermögens, so Gottschalk in einer Ausgabe seines Podcasts ‚Die Supernasen‘ mit Mike Krüger. „Ich werde finanziell im Allgemeinen überschätzt“, berichtet der TV-Star im Gespräch mit seinem Kollegen. Sein angeblicher Reichtum sorge außerdem für enorm viel Neid: „Es gibt in Deutschland nichts Schlimmeres, was man einem Promi vorwerfen kann, als dass er reich ist. Wenn Taylor Swift, deren Tournee gerade beginnt, als Milliardärin bezeichnet wird, dann regt sich keiner auf.“ Für deutsche Celebritys gelte das dagegen nicht. „Wenn Gottschalk mehrfacher Millionär sein sollte, dann gibt es ein großes Ächzen und Stöhnen bei allen, die auch gerne Millionär wären, aber es leider nicht sind“, erklärt der 74-Jährige seinen Ärger.

Grundsätzlich spiele Geld für Gottschalk keine große Rolle und das Thema Finanzen sehe er „relativ entspannt“. „Ich habe gemerkt, dass Kohle nicht glücklich macht“, gibt er im Podcast-Gespräch preis.