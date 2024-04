Via Videocall „30 über Nacht“-Stars feiern Reunion zum 20. Filmjubiläum

Jennifer Garner und Mark Ruffalo spielen in "30 über Nacht" ein Liebespaar. (eyn/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 14:20 Uhr

Vor 20 Jahren feierte der Film "30 über Nacht" seine Premiere. Zum Jubiläum schwelgen Jennifer Garner, Mark Ruffalo und Judy Greer via Videocall in Erinnerungen.

Vor 20 Jahren eroberte die Liebeskomödie "30 über Nacht" die Kinos. Pünktlich zum Jubiläum feierten die Stars des Films, Jennifer Garner (52), Mark Ruffalo (56) und Judy Greer (48), via Videocall eine kleine Reunion. "Für immer dreißig, kokett und erfolgreich", schrieb das Trio in Anspielung auf den Film zu einem Mitschnitt auf Instagram.

"20 Jahre. Wir sind drei Boomer, die Zoom die Stirn bieten – weil wir uns bei euch bedanken wollen. An jede Person, die diesen Film zusammen mit uns geliebt hat: Danke", hieß es weiter. In das Gespräch schalteten sich die Schauspieler aus ihren privaten Räumen zu. Sie unterhielten sich über die Veränderungen in den letzten zwanzig Jahren und schwelgten in Erinnerungen. "Wenn ich jetzt einen Pickel bekomme, bin ich ganz aufgeregt, weil ich mich so jung fühle!", witzelte Garner.

Die Fangemeinde von "30 über Nacht" ist groß

Der Einfluss, der "30 über Nacht" auch heute noch auf seine Fans weltweit habe, sei enorm. "Ich habe gestern ein kleines Baby getroffen, das nach dem Film Jenna benannt wurde", berichtete Garner. Ruffalo erzählte, dass es sogar Cosplay-Veranstaltungen zum Film gebe. "Ihr seid die besten Fans, die man für diesen Film haben kann", fasste der US-Amerikaner zusammen.

In "30 über Nacht" wünscht sich die 13-jährige Jenna, endlich erwachsen zu sein. Über Nacht erfüllt sich ihr Wunsch und sie wacht als ihr 30-jähriges Ich – gespielt von Jennifer Garner – auf. Ruffalo schlüpfte in die Rolle ihres besten Freundes, der seit Kindheitstagen in sie verliebt ist. Greer verkörperte ihre Freundin Lucy. Der Film spielte in den Kinos weltweit rund 96,5 Millionen US-Dollar ein.