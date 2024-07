Nach seinem Auszug aus der Villa Führen Jennifer Lopez und Ben Affleck ab jetzt getrennte Leben?

Jennifer Lopez am 30. Juni auf dem Weg zum Mittagessen. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 15:43 Uhr

Verbringen Jennifer Lopez und Ben Affleck ihren Alltag künftig nur noch getrennt voneinander? Das Ehe-Aus haben beide nach wie vor nicht bestätigt. Gemeinsame Zeit ist aber Fehlanzeige.

Verbringen Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) ihren Alltag ab jetzt nur noch getrennt voneinander? Seit Wochen verdichten sich die Anzeichen, dass das Paar sich nach zwei Jahren Ehe scheiden lassen möchte. Ihr Wochenende verbrachten die Hollywoodstars nun erneut an unterschiedlichen Orten: Währen J.Lo mit ihrem Kind Emme (16) beim Essen war, besuchte ihr (Noch)-Ehemann seine Ex-Frau Jennifer Garner (52).

Bilder, die "Daily Mail" vorliegen, zeigen Lopez am 30. Juni beim Mittagessen in Los Angeles. Gemeinsam mit Emme besuchte sie, in einer Anzughose und einer Bluse bekleidet, mit ernster Miene ein Restaurant in Beverly Hills. Ben Affleck wurde währenddessen ebenfalls in Los Angeles gesichtet, allerdings im Stadtteil Brentwood. Mit einem Buch und einer Cola-Dose in der Hand verließ er vor Garners Grundstück sein Auto, wie ebenfalls "Daily Mail" zeigt und berichtet.

Ben Affleck soll ausgezogen sein

Jennifer Lopez ist aktuell viel unterwegs – jedoch immer ohne ihren Partner an der Seite. In den vergangenen Tagen verbrachte sie allein einen Urlaub in Italien oder besuchte die Fashion Week in Paris. Die Ehe mit Ben Affleck soll so tief in der Krise stecken, dass der "The Flash"-Darsteller angeblich während Lopez' Abwesenheit aus der gemeinsamen Villa in Beverly Hills ausgezogen ist. Er soll seine Sachen aus dem Haus geräumt und eine Mietwohnung in der Nähe von Jennifer Garner und den gemeinsamen Kindern bezogen haben.

Affleck und Lopez waren bereits von 2002 bis 2004 zusammen. 2021 gaben sie ihrer Liebe eine neue Chance und heirateten im Juli 2022 in Las Vegas.