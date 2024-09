Termin für Vorverkauf steht 34 Konzerte angekündigt: Apache 207 geht 2025 und 2026 auf Tour

Fans von Apache 207 können ihn ab 2025 wieder auf der Bühne sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 29.09.2024, 16:43 Uhr

Musiker Apache 207 wird ab 2025 erneut auf Arena-Tour gehen. Geplant sind für kommendes Jahr und 2026 insgesamt 34 Konzerte in 13 Städten.

Der deutsche Rapper Apache 207 (26) geht wieder auf Tour. Nach seiner Arena-Tour 2024 folgt im kommenden Jahr die bisher "umfangreichste und längste Tour" des Musikers, die ihn wieder durch Arenen und nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führen wird. Ein animierter Clip bei Instagram zeigt den Rapper als Pilot, der im Flugzeug zu seiner Tour startet.

"Komplett neue Show"

Den Tour-Auftakt will er laut Mitteilung am 21. November 2025 in Dortmund feiern. Es folgen 2025 Auftritte in Leipzig, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart und München sowie 2026 Shows in Wien, Köln, Hannover, Zürich, Berlin und Mannheim. Das letzte Konzert soll dann am 14. Februar 2026 in Hamburg sein. Apache 207 tritt in einigen Städten mehrmals hintereinander auf, unter anderem vier Mal in Köln und Berlin, sodass bisher 34 Konzerte auf dem Tour-Plan stehen. Angekündigt ist "eine komplett neue Show mit einigen Überraschungen".

Tickets für seine Shows sind bekanntlich heiß begehrt, wie auch den Kommentaren unter seinem Posting zu entnehmen ist. "VVK wird wieder sehr nervenaufreibend" oder "Ich bin noch nicht bereit für den Stress beim Ticketkauf" ist dort zu lesen. Fans sollten sich deshalb am kommenden Sonntag, 6. Oktober, bereithalten. Der Ticketvorverkauf startet um 16 Uhr bei Eventim.

Apache 207, bürgerlich Volkan Yaman, feierte 2019 mit dem Hit "Roller" seinen Durchbruch. Es folgten weitere Erfolgssingles wie "Komet" mit Udo Lindenberg (78) und "Wunder" mit Ayliva (26). Im August veröffentlichte er zuletzt die Single "Miami".