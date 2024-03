Fortsetzung zu einer Thriller-Komödie „365 Tage“-Star Michele Morrone dreht mit Blake Lively

Michele Morrone und Blake Lively sind in "Nur ein kleiner Gefallen 2" zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 29.03.2024, 14:46 Uhr

Die Thriller-Komödie "Nur ein kleiner Gefallen" mit Anna Kendrick und Blake Lively bekommt eine Fortsetzung. Jetzt wurde bekannt, dass Frauenschwarm Michele Morrone mitspielen wird.

Der Italiener Michele Morrone (33) ist Schauspieler, Model und Sänger. Internationale Bekanntheit und einige weibliche Fans mehr erlangte er durch die Netflix-Erotikdrama-Reihe "365 Tage". Wie "Deadline" nun berichtet, hat der 33-Jährige eine neue Filmrolle neben berühmten Schauspielkolleginnen an Land gezogen.

Video News

Michele Morrone wird neben Blake Lively (36) und Anna Kendrick (38) in der Fortsetzung "Nur ein kleiner Gefallen" (im Original: "A Simple Favor") mitspielen. Zudem werden Elena Sofia Ricci (62), Elizabeth Perkins (63), Alex Newell (31), Taylor Ortega (34) und Lorenzo de Moor (29) neu im Cast mit dabei sein. Aparna Nancherla (41) sowie Henry Golding (37), Andrew Rannells (45), Bashir Salahuddin (47), Kelly McCormack, Joshua Satine und Ian Ho werden in ihren Rollen zurückkehren. Paul Feig (61) wird zudem als Regisseur wieder mit von der Partie sein, wie "Deadline" bereits 2022 berichtete. Die Produktion von Lionsgate und Amazon Studios soll noch dieses Frühjahr beginnen.

Darum geht es in der Fortsetzung von "Nur ein kleiner Gefallen"

Im ersten Teil des Films, der 2018 als Genremix zwischen Thriller und Komödie überzeugte, wird Mama-Bloggerin Stephanie (Kendrick) in das mysteriöse Verschwinden ihrer rätselhaften Freundin Emily (Lively) verwickelt. Sie taucht tief in Emilys Vergangenheit ein und stößt auf einige Geheimnisse. In Teil zwei reist Stephanie zu Emilys extravaganter Hochzeit mit einem reichen italienischen Geschäftsmann auf die Insel Capri. Neben den glamourösen Gästen erwartet die beiden laut "Deadline" eine Hochzeit "mit vielen Wendungen, Mord und Verrat".