"Schnellste Läuferin in ganz L.A." 45. Geburtstag von Kate Hudson: Goldie Hawn blickt auf Kindheit zurück

Goldie Hawn zählt als Geburtstagsgruß aktuelle und vergangene Leistungen ihrer Tochter auf. (lau/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 11:46 Uhr

Goldie Hawn hat ihrer Tochter Kate Hudson mit bewegenden Worten zu ihrem 45. Geburtstag gratuliert - und ein Bild aus Jugendtagen der Schauspielerin geteilt.

Hollywoodstar Kate Hudson (45) hat am 19. April ihren 45. Geburtstag gefeiert. Aus diesem besonderen Anlass blickte Hudsons Mutter Goldie Hawn (78) zurück in die Vergangenheit. Auf Instagram teilte die Darstellerin ein gemeinsames Mutter-Tochter-Bild aus Hudsons Jugendtagen. Im begleitenden Text richtet Hawn bewegende Glückwünsche an das Geburtstagskind.

Goldie Hawn blickt auf Kindheitstage zurück

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine liebe Tochter", beginnt Hawn ihren Post. "Neben all den Dingen, die du in deinem Leben bereits erreicht hast – eine großartige Mutter zu sein, eine wunderbare Tänzerin, Oscar-nominierte Schauspielerin und jetzt eine fantastische Sängerin – dürfen wir nicht vergessen, dass du die schnellste Läuferin in der Highschool und ganz Los Angeles warst!"

Auf dem Foto aus Hawns Geburtstags-Post umarmen sich Mutter und Tochter herzlich, lächeln in die Kamera und tragen dabei beide ein weißes Tanktop sowie Bluejeans.

Die so beglückwünschte Hudson bedankte sich ihrerseits per Kommentar. "Haha! Mama, du bist die Beste! Schnell zu sein ist immer noch meine Lieblingsleistung. Fang mich, wenn du kannst! Ich liebe dich so sehr", schrieb sie.

Kate Hudson ist die Tochter von Hawn und ihrem Ex-Mann Bill Hudson (74). Das Paar war von 1976 bis 1982 verheiratet.

Auch Reese Witherspoon gratuliert Kate Hudson

Die Schauspielerin Reese Witherspoon hat Hudson in ihrer Instagram-Story ebenfalls zum Geburtstag gratuliert. "Alles Gute zum Geburtstag, meinem kleinen Singvogel, Kate Hudson! Ich liebe deinen wunderschönen Geist und dein umwerfendes neues Album", schreibt die unter anderem aus der Serie "Big Little Lies" bekannte Darstellerin in dem sozialen Netzwerk.

Hudson hat erst vor wenigen Tagen angekündigt, am 17. Mai ihr erstes Album überhaupt veröffentlichen zu wollen. Über "Glorious" sagte die "Glass Onion: A Knives Out Mystery"-Darstellerin laut "Rolling Stone" in einer Pressemitteilung, sie habe Jahre damit verbracht, "im Stillen Musik zu machen und in den Songs zu leben", bevor sie befand, endlich bereit zu sein, Musik zu veröffentlichen.