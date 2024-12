"Sucht euch Hilfe" 49 Jahre nüchtern: Anthony Hopkins macht auf Alkoholsucht aufmerksam

Anthony Hopkins hat seit fast 50 Jahren keinen Alkohol mehr konsumiert. (paf/spot)

SpotOn News | 30.12.2024, 13:45 Uhr

Anthony Hopkins hat schon vor seinem Geburtstag Grund zur Freude: Auf Instagram verkündete der Schauspieler, er habe seit 49 Jahren keinen Alkohol mehr konsumiert. Infolgedessen zeigte er Betroffenen Hilfsangebote auf.

Anthony Hopkins (86) hat kurz vor seinem 87. Geburtstag einen Meilenstein gefeiert. Der Schauspieler verriet am Sonntag (29. Dezember) in einem Instagram-Clip, er lebe auf den Tag genau seit 49 Jahren ohne Alkohol. Hopkins merkte an, er habe damals "so viel Spaß" gehabt. "Aber dann merkte ich, dass ich in großen, großen Schwierigkeiten steckte, weil ich mich an nichts mehr erinnern konnte und betrunken Auto fuhr", erzählte Hopkins über seine Erfahrungen.

An diesem Tag habe er sich schließlich Hilfe gesucht. "Ich rief eine Gruppe von Leuten an, die wie ich Alkoholiker sind. Und das war's. Nüchtern", so Hopkins. Weiter merkte er an, er habe in den fast 50 Jahren ohne Alkohol mehr Spaß gehabt "als je zuvor".

"Ein Tag nach dem anderen"

Andere Betroffene erinnerte der "Das Schweigen der Lämmer"-Star daran, dass es "jede Menge Hilfe" gebe. "Es ist keine schlimme Sache – es ist eine Krankheit, wenn man allergisch auf Alkohol reagiert. Sucht euch Hilfe", mahnte Hopkins. In seiner Situation habe er nicht gemerkt, dass es tausende andere Menschen wie ihn gebe.

"Wie auch immer, ich wurde nüchtern und, es klingt langweilig, aber ich hatte bisher ein wunderbares Leben. Sie beschäftigen mich immer noch, sie geben mir immer noch Jobs", erklärte er. Hopkins wies auf seinen 87. Geburtstag am 31. Dezember hin und betonte, er genieße sein "unerwartet langes Leben". Dieses feierte er auch in seiner kurzen Nachricht unter dem Post. "Ein Tag nach dem anderen. 49 Jahre. Das Leben ist im Gange", schrieb er zu seiner Videobotschaft.

Hopkins' Videos wurden zur Tradition

Am Ende des Clips wandte er sich erneut an seine Follower. "Wenn ihr also ein Problem habt, wisst ihr, wo ihr hingehen könnt. Ruft eine Gruppe an, ein 12-Schritte-Programm, was immer ihr tun könnt", nannte er eine Auswahl an Hilfsangeboten und fügte auf den Alkohol bezogen an: "Denn es ist ein Killer."

Hopkins veröffentlichte in den vergangenen Jahren ähnliche Videos, in denen er auf die Alkoholsucht aufmerksam macht und Betroffenen rät, sich Hilfe zu suchen. "Ich wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024. Ein Tag nach dem anderen, heute bin ich 48 Jahre nüchtern. Das Leben hat begonnen", schrieb er im vergangenen Jahr noch unter einen ähnlichen Post.