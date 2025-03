Stars Elton John will noch 20 weitere Jahre leben

Bang Showbiz | 30.03.2025, 09:00 Uhr

Der Musiker will noch viel erleben, bevor er die Welt verlässt. Allerdings bleibe ihm nur 'eine begrenzte Zeit'.

Elton John hofft, noch weitere 20 Jahre am Leben zu sein.

Der 78-jährige Musiker – der mit seinem Ehemann David Furnish die Söhne Zachary (14) und Elijah (11) hat – gab zu, dass er nicht gerne über seine eigene Sterblichkeit spricht. Allerdings habe es ihn selbst überrascht, als er die „Fassung verlor“ und beim Aufnehmen seines neuen Songs ‚When This Old World Is Done With Me‘, der sich mit diesem Thema befasst, in Tränen ausbrach.

Er erzählte dem britischen ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich habe 45 Minuten lang geweint. Es ist alles auf Film. Ich habe einfach nur geweint und geweint und geweint… Wenn du 77 Jahre alt bist und eine Familie hast, zwei Kinder, dann bleibt dir nur eine begrenzte Zeit.“

Der ‚Rocket Man‘-Interpret fügte hinzu: „Hoffentlich habe ich noch mindestens 20 Jahre. Aber wenn du tatsächlich mit so etwas in einem Song konfrontiert wirst, denkst du: ‚Oh mein Gott.‘ Das hat mich wirklich überrascht. Ich habe es nicht erwartet. Ich rede nicht gerne darüber, aber man muss realistisch sein.“

Elton kämpfte jahrelang mit seiner Drogen- und Alkoholsucht. „Ich dachte nicht, dass ich sterben würde, aber ich wusste, dass es eine gute Chance gibt, dass es passieren könnte, wenn ich weitermache. Und dann wachte ich auf, roch die Rosen und seitdem ist alles großartig, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht durch Prüfungen, Operationen und all solche Dinge gegangen bin“, schilderte der Künstler.

Nach einer Augeninfektion leidet der Star derzeit an Sehproblemen. „Es gibt immer etwas Schwieriges, mit dem ich mich auseinanderzusetzen scheine“, räumte er ein.