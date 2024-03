Stars Aaron Taylor-Johnson: Das sagt er zur Kritik an seiner Ehe

Aaron Taylor-Johnson and wife Samantha - August 2022 -Locarno Film Festival - , Switzerland - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2024, 09:22 Uhr

Der Schauspieler ist mit einer 24 Jahre älteren Frau verheiratet - und findet daran nichts verwerflich.

Aaron Taylor-Johnson findet es „bizarr“, wenn die Leute den Altersunterschied von 24 Jahren in seiner Ehe kritisieren.

Der Schauspieler ist seit 2012 mit der Regisseurin Samantha Taylor-Johnson verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter. Außerdem ist er der Stiefvater ihrer beiden Töchter aus einer früheren Ehe. Dass der ‚Bullet Train‘-Darsteller erst 33 ist, während seiner Frau bereits 57 Jahre alt ist, sorgt immer wieder für Kritik. Im Interview mit dem britischen ‚Rolling Stone‘-Magazin wurde Aaron darauf angesprochen, warum sich manche Leute an seinen persönlichen Entscheidungen stören.

Daraufhin erwiderte er, dass er dieses Eindringen in sein Privatleben nicht nachvollziehen könne. „Man muss sich klarmachen, dass ich das, was die meisten Leute in ihren Zwanzigern machen, schon mit 13 Jahren gemacht habe. Du machst etwas zu schnell für jemand anderen? Das kann ich nicht verstehen. In welchem Tempo soll man denn das Leben genießen? Das ist für mich bizarr“, sagte der Brite.

Aaron lernte Sam kennen, als sie 2009 Regie bei der John-Lennon-Biografie ‚Nowhere Boy‘ führte, während er als Hauptdarsteller vor der Kamera stand. Drei Jahre später gab sich das Paar das Jawort.