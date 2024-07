Stars Sam Taylor-Johnson: Altersunterschied spielt keine Rolle

Sam Taylor-Johnson - April 2024 - Famous - Back to Black Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2024, 10:00 Uhr

Sam Taylor-Johnson sagt, dass sie und ihr Ehemann Aaron Taylor-Johnson „die Faszination“ ihres 24-jährigen Altersunterschieds nicht nachvollziehen konnten.

Die ‚Back to Black’-Regisseurin (57) heiratete den ‘Fall Guy’-Darsteller (34) 2012, drei Jahre nachdem sie sich am Set von ‚Nowhere Boy’ kennengelernt hatten. Und das Paar verstand eine Zeit lang nicht, warum die Leute so besessen von ihrem Alter waren. In der BBC Radio 4-Sendung ‚This Cultural Life‘ sagte sie: „Ich glaube, das Interesse war eher, als wir zusammenkamen, das war jetzt 14 Jahre – am Anfang war es ziemlich intensiv. Und diese Art von Faszination, weil er jünger ist als ich, die wir nicht wirklich nachvollziehen konnten. Aber ich glaube, das hat sich ein bisschen gelegt. Meistens, wenn ich in der Presse bin und solche Sachen mache, kommt es wieder ein bisschen hoch. Aber ja, ich denke, die Leute wollen Dinge verstehen, die sie nicht verstehen können. Sie wollen Kunst in die Hand nehmen, wenn sie nicht begreifen können, was eine bestimmte Liebesgeschichte ist, die nicht in eine Schublade passt.“

Die ‚Fifty Shades of Grey‘-Regisseurin betonte kürzlich, dass sich ihr Altersunterschied in ihrer Beziehung „nie“ bemerkbar mache. Obwohl sie einräumte, dass sie damit im Vergleich zu den meisten anderen Paaren „ein bisschen eine Anomalie“ sind, versteht sie nicht, warum das immer noch eine große Sache ist. Auf die Frage, ob sich ihr Altersunterschied jemals in Form von unterschiedlichen Interessen oder Bezugspunkten bemerkbar macht, sagte sie dem gegenüber ‘The Guardian’: „Nein, das tut er nie. Ich meine, es kommt jetzt zur Sprache, weil du fragst. Und es kommt aus der Außenperspektive von Leuten, die uns nicht kennen, denn ich denke, die Leute werden immer … Wir sind ein bisschen eine Anomalie, aber das ist so eine Sache: nach 14 Jahren denkt man einfach, dass es jetzt sicher keine Rolle mehr spielt.“

Sam, die mit ihrem Ex-Mann Jay Jopling die Kinder Angelica (27) und Jessie (18) und mit Aaron die Kinder Wylda (13) und Romy (12) hat, zögerte nie, sich mit einem viel jüngeren Mann einzulassen.