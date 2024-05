Mord mit Aussicht, Sing meinen Song, … TV-Tipps am Dienstag In „Mord mit Aussicht“ (Das Erste) will sich Marie mit ihrer ungeliebten Schwester aussöhnen. Bei „Sing meinen Song“ (VOX) bietet Punkrocker Sammy Amara seine Lieder zum Tausch an. Das ZDF zeigt das Live-Gespräch „Wie gehts, Deutschland?“ mit Spitzenpolitikern.