Kultserie jetzt als Spielfilm „Kanzlei Liebling Kreuzberg“: ARD zeigt Neuauflage im September

Bei "Kanzlei Liebling Kreuzberg" treffen die "Liebling Kreuzberg"-Stars der 80er- und 90er-Jahre auf neue Hauptdarsteller. (eyn/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 16:17 Uhr

Vor 25 Jahren lief die letzte Folge der Kultserie "Liebling Kreuzberg" mit Manfred Krug. Die ARD kündigte 2023 an, eine Neuauflage zu drehen. Jetzt steht der Ausstrahlungstermin von "Kanzlei Liebling Kreuzberg" fest.

"Liebling Kreuzberg" kehrt zurück – jetzt als Spielfilm und mit einer weiblichen Titelheldin. Im vergangenen November gab die ARD bekannt, an einem Film zur Kultserie zu arbeiten. Jetzt veröffentlichte der Sender auch das Startdatum: "Kanzlei Liebling Kreuzberg" läuft am 27. September um 20:15 Uhr im Ersten. Zwei Tage vorher ist der Film bereits in der ARD Mediathek abrufbar.

25 Jahre nach der letzten Folge

Von 1986 bis 1998 schlüpfte Manfred Krug (1937-2016) bei "Liebling Kreuzberg" in die Rolle des eigenwilligen Rechtsanwalts Robert Liebling. Die Serie gilt als eine der größten deutschen Kultserien. In der 90-minütigen Neuauflage ist nun seine Enkelin Lisa Liebling die Hauptperson. Frisch von der Uni steigt sie in die Kanzlei ihres verstorbenen Opas ein und setzt sich wie er für die kleinen Leute im Kreuzberger Kiez ein. Ihre ältere Kanzlei-Partnerin steht ihr dabei aber im Weg. "Zwei starke Frauen, zwei Generationen und zwei Weltansichten", beschreibt die ARD die zentrale Handlung.

Luise von Finckh (30), bekannt aus "GZSZ", übernimmt bei "Kanzlei Liebling Kreuzberg" die Hauptrolle. Neben ihr sind unter anderem "Systemsprenger"-Star Gabriela Maria Schmeide (59) als ihre profitgierige Partnerin, Schauspielikone Winfried Glatzeder (79) als Mandant und Emre Aksızoğlu (36) als Junior-Anwalt zu sehen.

Wiedersehen mit den Serienstars

Aber auch auf ein Wiedersehen mit den beliebten Stars aus der ursprünglichen Serie können sich die Fans freuen: Anja Franke (59), die in jeder Folge der Serie zu sehen war, spielt wieder die Anwaltsgehilfin Senta Kurzweg. Roswitha Schreiner (59) ist als Lisas Mutter Sarah Liebling, also Robert Lieblings Tochter, wieder mit von der Partie.