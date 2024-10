"The Shrouds"-Premiere in Hamburg Diane Kruger und Fatih Akin: Dreamteam-Revival in Hamburg

Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin beim Hamburger Filmfest. (ili/spot)

SpotOn News | 04.10.2024, 15:46 Uhr

Das "Aus dem Nichts"-Dreamteam, Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin, zeigte sich gemeinsam und vertraut am Donnerstag bei der Premiere von Krugers neuem Film "The Shrouds" beim Filmfest in Hamburg.

Die niedersächsische Schauspielerin Diane Kruger (48) und der Hamburger Regisseur Fatih Akin (51) liefen am Donnerstag beim Filmfest Hamburg gemeinsam, Arm in Arm und vertraut lächelnd über den roten Teppich. Der Anlass war ihr neues Werk "The Shrouds". Der düstere Horrorfilm von David Cronenberg (81), mit dem dieser den Tod seiner langjährigen Ehefrau verarbeitete, feierte bei dem Festival seine Deutschlandpremiere.

Video News

Diane Kruger und Fatih Akin im All-Black-Look

Diane Kruger, die in dem Film die weibliche Hauptrolle spielt, erschien zur Premiere in einem schwarzen Minikleid mit schwarzer gemusterter Feinstrumpfhose darunter, schwarzer Lederjacke im Parker-Stil darüber und schwarzen Pumps. Das blonde Haar war mit Seitenscheitel zu einem tiefsitzenden Bun zurück frisiert, sodass ihre Perlenohrringe gut zur Geltung kamen. Das Make-up hielt sie dezent, die Betonung lag mit viel Kajal auf den Augen.

Fatih Akin kam in einem übergroßen schwarzen Anzug mit schwarzem T-Shirt und grauer Weste darunter gemeinsam mit der Schauspielerin zu dem Event, wie Aufnahmen zeigen, die das Filmfest auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht hat.

Ihr weltweiter Erfolg "Aus dem Nichts"

Kruger und Akin kennen sich seit den Dreharbeiten zu dem sehr erfolgreichen Drama "Aus dem Nichts" (2017) und der anschließenden Preisverleihungstour. Der Film überzeugte weltweit. Unter anderem gewannen die beiden und ihr Streifen beim Deutschen Filmpreis, Bayerischen Filmpreis, der Bambi-Verleihung, den Golden Globe Awards oder in Cannes. Sogar auf die Shortlist für die Auswahl zum Besten fremdsprachigen Film bei den Oscars 2018 hatte es der Film geschafft.

Im Jahr 2022 kam Diane Kruger als Überraschungsgast und zur Unterstützung zur Premiere von Fatih Akins damals neuem Film "Rheingold" (2022), der ebenfalls beim Filmfest Hamburg erstmal präsentiert wurde.