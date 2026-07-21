Film Adam Driver lehnt Marvel-Rollen seit Jahren ab

Adam Driver - December 2023 - Famous - Ferrari UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 11:00 Uhr

Adam Driver lehnt Marvel-Rollen seit Jahren ab – inzwischen ist es schon 'Tradition'.

Adam Driver lehnt Marvel-Rollen inzwischen schon so lange ab, dass es laut Marvel Studios-Chef Kevin Feige beinahe zu einer „langjährigen Tradition“ geworden ist.

Feige reagierte auf Gerüchte, der ‚Star Wars‘-Darsteller könne Teil des kommenden ‚X-Men‘-Reboots werden. Er räumte ein, dass man Driver sehr gerne für das Marvel Cinematic Universe gewinnen würde, bislang jedoch ohne Erfolg. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ verriet Feige, dass man Driver im Laufe der Jahre zahlreiche Marvel-Rollen angeboten habe. Er sagte: „Es ist kein Geheimnis, dass wir sehr gerne mit Adam Driver arbeiten würden. Aber inzwischen ist es schon Tradition: Wir führen ein Zoom-Gespräch mit ihm und anschließend sagt er ab. Das ist inzwischen eine langjährige Tradition.“

Trotz der wiederholten Absagen gebe es keinerlei böses Blut. Feige betonte, der ‚Girls‘-Star sei in ihren Gesprächen stets ausgesprochen höflich. Er sagte: „Er sagt normalerweise ganz offen, wie er sich fühlt.“ Welche konkreten Rollen Driver im Laufe der Jahre angeboten wurden, wollte Feige allerdings nicht verraten. Zuletzt gab es Berichte, wonach Driver mit dem kommenden ‚X-Men‘-Kinoreboot in Verbindung gebracht wird. Marvel hat die Besetzung des Films bislang jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Als Regisseur wurde Jake Schreier verpflichtet. Er erklärte bereits, dass Marvel mehrere neue Filme innerhalb des ‚X-Men‘-Universums plane. Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte er: „Zunächst einmal müssen wir natürlich einen großartigen Film machen. Aber während wir daran arbeiten, denken wir immer auch darüber nach, wohin sich das Ganze entwickeln könnte. Welche Schauplätze oder Geschichten gibt es aus den Comics? Was wurde bisher kaum erzählt und wie können wir das einbauen?“

Schreier verriet außerdem, dass er erneut mit ‚Beef‘-Schöpfer Sonny Lee Sung sowie ‚The Bear‘-Co-Showrunnerin Joanna Calo zusammenarbeitet, die derzeit eine neue Fassung des Drehbuchs schreiben. Das Trio arbeitete bereits gemeinsam an ‚Thunderbolts‘ und wird nun auch für das ‚X-Men‘-Reboot wieder zusammenkommen. Schreier sagte: „Wir befinden uns noch in der Entwicklungsphase. Eine spannende Verbindung zu ‚Beef‘ ist, dass Sonny und Joanna beide an dieser Staffel gearbeitet haben.“ Jake Schreiers ‚X-Men‘-Neustart dürfte voraussichtlich im Jahr 2028 in die Kinos kommen.