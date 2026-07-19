Film Christopher Nolan will mindestens drei Jahre bis zu seinem nächsten Film warten

Christopher Nolan accepts the award for Best Director at 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2026, 13:00 Uhr

Christopher Nolan will mindestens drei Jahre bis zu seinem nächsten Film warten.

Christopher Nolan hat eingeräumt, dass er bei den Dreharbeiten zu ‚The Odyssey‘ an seine körperlichen und mentalen Grenzen gestoßen ist.

Der 55-jährige Regisseur erklärte, dass es „mindestens“ drei Jahre dauern werde, bis sein nächster Film erscheint. Das Schreiben, Produzieren und Inszenieren seiner aufwendig besetzten Verfilmung von Homers Epos mit Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson und Zendaya habe ihn an die Grenzen seiner Belastbarkeit gebracht. Dennoch sei ihm von Anfang an klar gewesen, dass dieses Projekt alles andere als leicht werden würde.

Als in der Sendung ‚Today‘ darauf hingewiesen wurde, dass zwischen seinen Filmen meist etwa drei Jahre liegen – ‚Interstellar‘ erschien 2014, ‚Dunkirk‘ 2017, ‚Tenet‘ 2020 und ‚Oppenheimer‘ 2023 –, bestätigte Nolan, dass auch bis zu seinem nächsten Werk „mindestens“ so viel Zeit vergehen werde. Er sagte: „Ich habe definitiv die Grenzen meiner eigenen Ausdauer erreicht und ich glaube, auch die aller anderen Beteiligten. Aber es ist eben ‚The Odyssey‘. Natürlich muss so ein Film schwierig sein. Wir würden unseren Job nicht richtig machen, wenn sich eine Verfilmung der Odyssee nicht wie eine gewaltige Herausforderung anfühlen würde.“

Mit ‚The Odyssey‘ erfüllte sich Nolan außerdem einen langjährigen Traum und stellte zugleich einen Rekord auf: Der Film wurde vollständig auf 70-Millimeter-IMAX-Filmmaterial gedreht. Er erklärte: „Ich bin zu IMAX gegangen und habe gesagt: ‚Wenn wir jemals unseren Traum verwirklichen wollen, einen kompletten Film auf diese Weise zu drehen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Das ist The Odyssey.'“

Der Regisseur zeigte sich außerdem erfreut darüber, dass seine älteren Filme bis heute ein großes Publikum finden. Angesichts des jüngsten Wiederauflebens von ‚Interstellar‘ sagte er der ‚Hindustan Times‘: „Es ist wirklich etwas Besonderes und Fantastisches, wenn ein Film, den man vor vielen Jahren gemacht hat, weiterlebt. Menschen erzählen mir, was ihnen dieser Film bedeutet.“