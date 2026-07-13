Film Matt Damon bezeichnet ‚Die Odyssee‘ als ‚härtesten‘ Film seiner Karriere

Matt Damon attend The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler findet offene Worte über den kommenden Blockbuster.

Matt Damon verrät, dass ‚Die Odyssee‘ „der härteste Film“ war, den er je gedreht hat.

Der Oscar-Preisträger spielt in dem kommenden Epos Odysseus, den König von Ithaka. Obwohl er die Warnungen von Regisseur Christopher Nolan über die enorme Herausforderung zunächst herunterspielte, erkannte er schnell, dass die Dreharbeiten äußerst anspruchsvoll werden würden. In der Sendung ‚Sunday Sitdown with Willie Geist‘ sagte der 55-Jährige: „[Nolan] meinte: ‚Dieser Film wird hart.‘ Und ich habe ihn angeschaut und gedacht: ‚Ich habe, ich weiß nicht, 80 Filme gedreht.'“

Nolan habe daraufhin erwidert: „Nein. Dieser Film wird wirklich hart.“ Mit dieser Aussage habe der Regisseur nicht übertrieben. Damon gestand: „Es war definitiv der härteste Film, den ich je gemacht habe – einfach, weil er so ambitioniert war und wegen dessen, was er erreichen wollte.“ Der Hollywood-Star ergänzte: „Die Vorbereitung und alles, was ich als Mann in meinen 50ern dafür machen musste, war eine eigene Herausforderung. Das war meine persönliche Aufgabe, unabhängig von allen anderen.“

Zu den Drehorten gehörten Strände, Berggipfel und Boote. Damon lobte Nolan dafür, dass er selbst mit gutem Beispiel vorangegangen sei und seine Besetzung sowie das Team an ihre Grenzen gebracht habe. „Es gab viel körperliches Unbehagen. Es fühlte sich eher wie eine Expedition als wie ein Film an“, berichtete der Schauspieler. „Jeder wurde bis an die Grenze dessen gebracht, was er leisten konnte. Aber das Schöne daran ist: Man schaut sich um und sieht, dass alle gemeinsam da durchgehen.“

Damon erklärte, dass Regie führen der mit Abstand härteste Job am Set sei. „Wenn man draußen mitten in einem Sturm steht, völlig durchnässt und frierend, und denkt: ‚Mann, mir ist gerade wirklich unwohl‘, dann hilft es, sich umzudrehen und die Person mit der schwierigeren Aufgabe zu sehen – die aussieht wie eine ertrunkene Ratte, genauso kalt, genauso nass und ohne sich jemals zu beschweren“, schilderte er.