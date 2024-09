Stars Adele: Ihr Haus soll ein Bauernhof werden

08.09.2024

Adele will ihr Anwesen in Los Angeles in eine „kleine Farm“ verwandeln.

Die 36-jährige Sängerin hat bereits drei Hunde und will in Zukunft weitere Tiere adoptieren. Grund dafür ist unter anderem, dass Adele sich laut eigener Aussage besser mit Tieren als mit Menschen versteht. Auch ihr Sohn Angelo scheint angetan von der Idee. Der Elfjährige wünscht sich demnach, dass die Villa in Beverly Hills demnächst auch eine Eidechse beherbergt.

Bei einem ihrer Konzerte in München verriet Adele auf der Bühne über ihre Pläne: „Ich habe diese Shows und dann habe ich im Oktober und November meine Shows in Vegas. Ich habe aktuell drei Hunde und eine Katze, mein Sohn will eine Eidechse, aber ich weiß, dass ich mich am Ende darum kümmern muss. Deshalb will ich zunächst nur auf eine Eidechse aufpassen, um mich daran zu gewöhnen, und ich bin sicher, dass wir am Ende beste Freunde werden. Ich möchte ein paar Hühner adoptieren, im Prinzip will ich eine kleine Farm, das möchte ich machen, meine Zeit mit Menschen wie euch verbringen, ein Publikum, und mit Tieren, denn ich finde, dass Menschen verdammt sch*** sind, Menschen gehen mir wirklich auf die Nerven, sind wir nicht einfach furchtbar nervig? Wir sind so nervig. Ich wünschte ich wäre ein Panda, manchmal bin ich so genervt davon, dass ich kein Panda bin.“