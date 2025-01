Stars Adele: Ihre Geistergeschichten hindern einen Immobiliendeal

Adele performs in Las Vegas show - Weekends with Adele at The Colosseum at Caesars Palace - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin ist überzeugt davon, dass in ihrer ehemaligen Mietvilla Geister leben. Aufgrund dieser Behauptungen will keiner das Anwesen kaufen.

Weil Adele behauptet hat, dass es in ihrer ehemaligen Villa spukt, will keiner das Anwesen kaufen.

Nicholas Sutton, der Besitzer der luxuriösen Immobilie in West Sussex, ist überzeugt davon, dass die Bemerkungen der 36-jährigen Sängerin „einen negativen Einfluss auf die zukünftigen Marketingbestrebungen hatten und den Ruf des Anwesens bis heute beeinflussen.“ Das gab der Eigentümer der Villa, die auch unter Namen Lock House bekannt ist, laut ‚The Times‛ in offiziellen Planungsdokumenten zu Protokoll. Adele hatte das geräumige Haus im Jahr 2012 für sechs Monate gemietet. Im gleichen Jahr beschrieb sie ihre Wohnsituation in einem CBS-Interview mit Anderson Cooper als „wirklich beängstigend“.

Wie ‚The New York Daily News‛ berichtet, soll die ‚Hello‛-Interpretin damals sogar einen weiblichen Bodyguard engagiert haben, nachdem sie angeblich mehrfach unerklärliche Geräusche in der Villa vernommen hatte. Hausbesitzer Sutton ist derweil überzeugt davon, dass Adeles Behauptungen potentielle Käufer von einem Vertragsabschluss abhielten. „Ich versuche seit 14 Jahren aktiv, das Anwesen zu verkaufen“, beschwerte er sich. Das Haus ist für 5.995.000 Pfund (umgerechnet 7.109.950 Euro) auf dem Markt und bietet für diesen stolzen Preis sieben Ensuite-Schlafzimmer, einen überdachten Pool, ein Gasthaus sowie einen Tennisplatz.